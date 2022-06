Ein klar definiertes Haus

Der großzügige Essbereich des Atriumhauses siedelt sich im unmittelbaren Zentrum des Erdgeschosses an und bietet bis zu sechs Personen Platz. An der kurzen Wandseite findet eine Kunstinstallation Raum, die dem geradlinigen Charakter des Hauses Leben verleiht. Insgesamt säumen sieben unterschiedliche Figuren, die jeweils auf einem kleinen Podest stehen, die Wand. Ein schönes bauliches Element stellt das Fenster des Wohnzimmers dar, das aufgrund des fehlenden unteren Fensterrahmens bündig in den Boden überzugehen scheint. Der Blick in den Garten wird durch die Wasserfläche im Garten inszeniert und durch die Sichtbetonwand an der Grenze abgeschlossen. Das Atrium wird so von vier Seiten verschlossen und bleibt uneinsehbar. Weite Blickachsen sorgen im Inneren des Hauses für eine Maximierung der Gebäudedimension.