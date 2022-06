Was wäre Weihnachten in Großbritannien ohne die Weihnachtsansprache der Queen? Die Königin wendet sich traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr an ihr Volk, um allen frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Diese Tradition gibt es übrigens bereits seit 1932, damals noch im Radio. Heute wird die Rede per TV und Internet in alle Länder des Commonwealth übertragen und ist für die Briten ein fester Programmpunkt am 25. Dezember.