Die 12 schönsten Häuser

Wir machen uns auf in die benachbarte Schweiz in eine weitere heimelige Berghütte. Das großzügige Feriendomizil in Verbier liegt in einem beliebten Ausflugsziel für Skifahrer und Snowboarder. Die Besonderheit dieses Hauses ist die Verbindung von Tradition und Technologie. Auf hundertfünfzig Quadratmetern finden sich pure Eleganz und Wärme über mehrere Etagen verwirklicht. Erschlossen werden die einzelnen Geschosse über eine moderne Glastreppe. Die klassischen Formen einer Berghütte in Kombination mit hochwertigen Oberflächen machen in unseren Augen die Einzigartigkeit des Projekts aus.