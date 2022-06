Top 5 der Woche: Einrichtungsideen für jeden Wohntyp

Wie die Zeit verfliegt! Weihnachten und das Ende des Jahres nähern sich mit Riesenschritten und die letzte Woche ist nur so vorbeigeflogen! Dennoch habt ihr alle Zeit zum Lesen gefunden und vor allem Ideenbücher, die sich ums Einrichten und um Vorher-Nachher-Projekte drehen, haben es euch angetan.

Solltet ihr im Weihnachtsstress einen dieser Artikel verpasst haben, kein Problem! Wir haben euch in unserer wöchentlichen Top 5 wie immer die fünf beliebtesten Artikel der letzten Woche zusammengestellt. Unglaubliche Verwandlungen, energieeffizientes Wohnen und ein Berliner Loft im Szene-Kiez sowie ganz besondere Küchen warten auf euch, also lest schnell weiter!