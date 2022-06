Weihnachten in Mexiko

Zum großen Festmahl am späten Heiligabend trifft sich meist die gesamte Großfamilie. Als typisches Weihnachtsgericht erfreut sich der Truthahn auch in Mexiko einer immer größeren Beliebtheit, wobei viele Familien ihr eigenes traditionelles Festessen zubereiten. Besonders gerne werden Garnelen, Kabeljau, Maismehlsuppe, Apfelsalat, kleine Klöße und Gemüse serviert. Dazu gibt es Punsch und zum Nachtisch Weihnachtskrapfen. Nach Mitternacht ist es dann endlich so weit: Die Bescherung steht an. Allerdings nicht in allen Familien, denn in einigen Regionen Mexikos bringen – wie in Spanien – erst die Heiligen Drei Könige am 6. Januar die Geschenke.