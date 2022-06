homify 360°: Waldhaus an der Ostsee

Im oberen Stockwerk steht die Galerie ganz klar im Fokus. Von hier hat man einen fantastischen Ausblick über den Garten auf den angrenzenden Wald und kann die Umgebung innerhalb des Hauses hautnah erleben. Von der Galerie führen weiße, unauffällig in die Wände integrierte Türen in die Schlaf- und Nebenräume, die sich an den Giebelseiten befinden.