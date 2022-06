Relaxsessel für jeden Geschmack

’Der Charme und Charakter vergangener Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte benötigt im Laufe der Zeit eine kleine Auffrischung. Mit dem Wissen, dass ein Stuhl aus der Barockzeit schon fast 300 Jahre Bestand hat und viele Personen darauf gesessen, Gespräche geführt und Feste gefeiert wurden, ist ein achtbares Argument, dieses Möbel zu pflegen und somit in gewandte Hände zu geben, so dass man noch lange nutzbare Freude daran haben kann.’ So poetisch erklärt es Lars Drescher von TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei.

Das Bild zeigt ein altmodisch rot-senfgelb gestreiftes Modell, das an Behaglichkeit kaum zu übertreffen ist. Kleine Details wie die Schleifchen werten den schönen Relaxsessel noch weiter auf.