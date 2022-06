Vorher-Nachher: Renovierung eines Backsteinhauses mit Schiefer

Die Bewohner des Hauses wählten für die Einrichtung einen Mix aus modernen und klassischen Möbeln. In dem Raum wurden drei Funktionen vereint. Im vorderen Teil ist die Küche und im hinteren Bereich siedelt sich das Wohnzimmer an, das mit einem üppigen englischen Ledersofa zum Relaxen einlädt. In der Mitte steht ein Holztisch, der von Eames Chairs gesäumt wird. Eine gelb lackierte Stütze wurde durch die knallige Kolorierung akzentuiert. Die Treppe weist eine minimalistische Gestalt auf und überzeugt uns aufgrund der puristischen Brüstung, die sich optimal in das vorherrschende innenarchitektonische Konzept einfügt.

