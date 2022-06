Vorher-Nachher: Dachbodenausbau

Viele von uns haben einen Dachboden, doch wissen nicht genau, was sie mit diesem anstellen sollen. Daher fristen viele Dachböden ein wahres Schattendasein: zugerümpelt, verstaubt und verlassen. Auch bei diesem Vorher-Nachher-Projekt war der Dachboden eher kein Highlight des schönen Einfamilienhauses. Doch die Bewohner hatten es sich in den Kopf gesetzt, den Dachboden in eine wahre Wellness-Oase zu verwandeln. Auf Worte folgten schon schnell Taten und so entstand ein unglaubliches Ergebnis: Aus dem chaotischen Dachboden wurde ein wunderschön ausgebauter Dachboden, der über eine Sauna, eine Naturstein-Dusche, einen Kamin und viele andere gemütliche Extras verfügt.