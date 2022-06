Ausbau eines Apartments in Wiesbaden

Das Studio Oink bekam von einem jungen Paar den Auftrag, ihr Zwei-Zimmer-Apartment in einem Altbau in einer der beliebtesten Wohngegenden Wiesbadens auszubauen. Familiär und aufgeräumt, hell und ruhig sollte das Ergebnis wirken. Die beiden mögen den skandinavischen Einrichtungsstil, und das sieht man den Räumen fraglos an: Das Design orientiert sich durchgängig an der hellen und klaren Linienführung nordischer Gestaltung, die trotzdem immer gemütlich und einladend wirkt.