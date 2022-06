Heizkörper mit heißem Style

Wenn es um Heizungen geht, denken die meisten von uns wohl kaum an schickes Design und coole Looks, sondern an Funktion und Technik. Der althergebrachte, gerippte Heizkörper, der noch immer in so gut wie jeder Standard-Wohnung zu finden ist, hat optisch nämlich leider nicht wirklich viel zu bieten. Doch die Beziehung Heizung – Style ändert sich jetzt radikal. Die neuen Design-Heizkörper sind nicht nur technisch und funktional auf dem neuesten Stand, sondern noch dazu super schick und extrem cool. Die Modelle unserer Experten von Varela Design sind richtige Eyecatcher und werden so zum Style-Statement in jeder Wohnung.