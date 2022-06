Reetdachhaus in Darß, Mecklenburg-Vorpommern

Ausgangspunkt und Grundlage eines jeden Gebäudes stellt ein Bebauungsplan dar, der für die Konzeption und den Entwurf unerlässlich ist. Der Bebauungsplan schrieb eine eingeschossige Bauweise vor. Die vorgegebenen Baufelder des Grundstücks waren in ihrer Dimension äußerst gering und ließen kaum planerischen Spielraum zu. Die Vorgaben des Bebauungsplans befolgte das Architekturbüro tadellos, versuchte allerdings die Festsetzungen in eine eigenständige Gestalt zu interpretieren. Die Gebäude orientieren sich aufgrund der Verkehrslage in Ost-West-Richtung. Die Freiflächen zwischen den Gebäuden entstanden als logische Konsequenz aufgrund der geforderten Abstandsflächen des Bebauungsplans. Die spezielle Begrünung der Grundstücksgrenzen wird im Laufe der Jahre die einzelnen Grundstücke mit Privatsphäre versorgen.