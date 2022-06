Kleines Holzhaus an der Ostsee

Der Standort des Holzhauses, das wir euch heute zeigen, befindet sich im Erholungsgebiet Ostseebad Dierhagen und zeichnet sich durch das lineare Arrangement der Bebauung aus. Das Baugrundstück selbst befindet sich in einer beengten Lage. So wird es von Nachbarbauten umseitig flankiert. Dies stellte eine planerische Herausforderung für das Architekturbüro von Möhring Architekten dar, das es bestens löste. So orientiert sich das Gebäude sowohl in seiner Platzierung auf dem Grundstück als auch mit seinen Öffnungen in die freie, unbebaute Umgebung.