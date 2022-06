Licht im Raum – So wird's hell

Wer es lieber verspielt mag, sollte an dieser filigranen Leuchte besondere Freude haben. Die Pendelleuchten sind in drei verschiedenen Größen und in diversen Dekoren erhältlich und wurden aus Knochenporzellan gefertigt. Die Verarbeitungsweise, um das Dekor aufzubringen, ist äußerst ungewöhnlich. Denn hier wurden Netzstrümpfe und Spitzen mit einem speziellen Spritzverfahren auf das Porzellan aufgebracht. Dadurch entsteht bei den Produkten eine sehr haptische, lebendige Oberfläche. Das Licht schimmert durch die Farbflächen hindurch und erzeugt eine sehr angenehme Stimmung, die ein besonderes Licht an den Raum weitergibt.