5 tolle Hotels für einen Silvesterkurztrip

Wisst ihr schon, was ihr an Silvester macht? Wenn ihr ganz spontan ein paar Tage verreisen und es euch in einem richtig schönen Hotel gut gehen lassen wollt, hätten wir da ein paar richtig coole Ideen für euch. Egal, ob Schottland, Italien, Berlin oder Schweden – die folgenden Hotels könnten unterschiedlicher nicht sein, haben aber alle das Zeug dazu, euch den Jahreswechsel unvergesslich zu machen.