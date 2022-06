Moderne Kindertagesstätten

Wenn es um Entwurf, Umbau und/oder Gestaltung einer Kindertagesstätte geht, hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Menge getan. Die Ansprüche an kindgerechte Einrichtungen und eine gesunde Umgebung sind deutlich gestiegen. Dazu kommen Aspekte wie Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und auch der Style soll möglichst nicht zu kurz kommen. Der Kindergarten von heute muss also so einige Voraussetzungen erfüllen, er soll modern und kindgerecht sein, gesund und nachhaltig, kreativ und originell. Wir haben euch vier Projekte unserer Experten mitgebracht, die all diese Faktoren mit Bravour erfüllen.