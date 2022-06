Vorher-Nachher: Maisonette-Wohnung in Spanien

Im höherliegenden Geschoss befindet sich das Hauptschlafzimmer. In dieses Zimmer kehrt grafisches Design ein und beherrscht das kreative Klima des Raumes. Eine Mischung aus Retro-Stil in Kombination mit kalten Farben und Holz macht den einzigartigen Stil des Schlafzimmers aus. Farblicher Protagonist ist Grau, welches sich in zwei verschiedenen Abstufungen zeigt. Die Wandtattoos in Pyramidenform wirken trotz der exakten Linien verspielt. Die Möbel sind inspiriert vom skandinavischen Design und strahlen Funktionalität und Einfachheit aus und führen so zu einer entspannten und einladenden Atmosphäre.