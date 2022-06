Weihnachten in Frankreich

Der Weihnachtsbaum spielt in Frankreich eine große Rolle, steht er doch als Symbol für das Leben und die Unsterblichkeit. Was viele nicht wissen: Frankreich ist praktisch die Heimat der Weihnachtsbäume, denn die Tradition entstand im Elsass und verbreitete sich von dort aus in ganz Europa. Die Geschenke, die übrigens Père Noël durch den Schornstein ins Haus bringt, werden liebevoll unter dem Baum arrangiert und entweder nach Mitternacht oder am Morgen des 25. ausgepackt. Anders als bei uns in Deutschland ist der 26. Dezember in Frankreich kein Feiertag mehr. Das französische Weihnachtsfest endet also mit dem 25. Dezember.