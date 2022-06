Raumteiler-Regale

Raumtrenner mit Rollen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Und das Modell von unseren Experten Regallust lässt sich sogar auch nach Belieben gestalten: So könnt ihr selbst bestimmen, welche Farbe die Türen haben sollen und wo sie am besten platziert werden können. Dank des mobilen Regals können beispielsweise Wohnzimmer und Esszimmer mit nur einem Handgriff eins werden.