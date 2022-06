Exklusives Autoloft in Berlin Kreuzberg

Heute machen wir uns auf nach Berlin Kreuzberg und schauen uns ein außergewöhnliches und luxuriöses Autoloft an. Die Architekten und Innenarchitekten von Dittel | Architekten gestalteten dort einen exklusiven Showroom. Neben einer Bar mit Lounge für Gäste und einer Showfläche mit angrenzender Außenterrasse, steht den Besuchern ein spannender Innenraum zur Verfügung. So wurde auf großzügigen 200 m² ein offenes Raumkonzept realisiert, bei dem die Räume ineinander fließen und sich so zu einer Einheit verbinden. Wo es möglich war, wurden die Wände entfernt, um ein noch großzügigeres und extravagantes Raumgefühl zu kreieren. Das Carloft soll für gewerbliche Zwecke genutzt werden können, verfügt jedoch auch über einen privaten Bereich.