homify 360°: Natürliches Waldhaus in Japan

Der Innenraum wurde mit Kalkputz und einer kleinen Menge gelber Farbe vermischt. In Kombination mit dem hölzernen Eichenfußboden entsteht so ein warmes Innenraumgefühl. Das Interieur wirkt wie eine nahtlos gegossene moderne Höhle, die ein ruhiges Ambiente bietet. Das traditionelle Material des Kalkputzes erwies sich als besonders geeignet für die Endbearbeitung der schrägen Wand- und Deckenflächen, die subtil in ihren Abmessungen und Neigungswinkeln zwischen jedem der Flügel stehen. Die Küchenzeile schmiegt sich an die gegebene Raumkontur an wurde in hellen Farben gestaltet.