Was ist der Landhausstil?

Die Wände komplett mit Holz zu verkleiden, ist zwar nicht alltäglich, aber dafür umso eindrucksvoller. Wem dieser Schritt allerdings zu gewagt ist, der kann auch mit einer Tapete in Holzoptik oder mit einzelnen Holzpaneelen an der Wand einen Hauch Natur in seine Wohnung holen.

Wusstet ihr übrigens, dass Holz auch prima fürs Badezimmer geeignet ist? Bei der Wand- und Bodengestaltung mit Holz in dem Feuchtraum braucht ihr auch keine Bedenken haben, solange hochwertiges Holz verwendet wird.