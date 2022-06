Interior-Designerin Conni Kotte im Interview

Was die Visualisierung betrifft, gibt es ja so viele Antworten. Ich schreie nur dann laut auf, wenn man Dinge zusammenbringen will, die sich gegenseitig nicht gut tun. Dann fange ich an, dafür bzw. dagegen zu kämpfen! Dann sage ich auch offen, dass es nicht passt – aber erkläre auch warum. Ich supporte eigentlich viel. Darin sehe ich auch meine Aufgabe: Meine Kunden zu unterstützen. Wenn jemand trotzdem wieder darauf zurückkommt, dann soll es so sein! Mir ist es einfach wichtig, dass Kunden, sobald ein Projekt zu Ende ist, niemals denken: “Ach, hätte ich doch nur!” . Alles in allem gibt es kein Bauprojekt, bei dem man keine Kompromisse eingehen muss – ganz unabhängig vom Geld. Aber ich finde, wenn jemand nach fünf Jahren durch einen Raum geht, der von mir umgestaltet wurde, dann muss er auch dann noch sagen können: “Wie geil ist diese Lampe?!’. Das Ergebnis meiner Arbeit muss bei dem Kunden einfach einen Herzsprung machen! Und das kann auch bedeuten, dass man wieder alles über den Haufen werfen muss… Denn manchmal bekomme ich plötzlich eine Idee und da wäre es eine Sünde, wenn ich diese nicht äußern würde! Der Kunde kann dann ja immer noch sagen, dass er lieber bei der vorherigen Idee bleibt.