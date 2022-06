Schiebetüren und Raumteiler

Mit einer passenden Schiebetür kann man die Dachschräge ganz sinnvoll nutzen und dahinter unglaublich viel verschwinden lassen. Unsere Experten passen die Türen haargenau an jede Wohnsituation an und helfen damit, nützlichen Stauraum in eigentlich verloren geglaubten Ecken zu schaffen, der auch noch toll aussieht! Die Vorfront dieses Schrankes besteht aus Schiebetürelementen in Kirsche mit satinierten Glasfüllungen.