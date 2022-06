Moderne Landhausküchen

Diese Landhausküche hält sich auf der Materialebene voll und ganz an ihre klassischen Vorgänger und versprüht mit jeder Menge warmem Holz eine urige Gemütlichkeit. Für den modernen Touch hält sie sich dann allerdings in Form und Details reduziert zurück und lässt so einen zeitgemäßen Gesamteindruck entstehen. Auf diese weise kommt die natürliche Schönheit des hochwertigen Holzes voll zur Geltung und der Raum wirkt weder überladen noch altbacken.