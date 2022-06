Vorher-Nachher: Trostloser Bungalow wird Wohlfühlort

Der erste Eindruck zählt! Das wissen auch unsere Home Staging Experten wohnhelden, die Hausbesitzer dabei unterstützen, ihre Immobilien optimal für den anstehenden Verkauf vorzubereiten. Sie sorgen dafür, dass sich das zu verkaufende Objekt von den anderen Angeboten abhebt und sich für Fotos und Besichtigungen von der besten Seite präsentiert. Wer sich dafür entscheidet, sein Haus von professionellen Home Staging Experten in Szene setzen zu lassen, kann übrigens nicht nur mit bis zu 50% kürzeren Verkaufszeiten rechnen, sondern es lassen sich sogar bis zu 15% höhere Preise für das aufgewertete Objekt erzielen. Home Staging lohnt sich also auf ganzer Linie, wie auch die folgenden Bilder von einem Bungalow in Elmshorn beweisen, den die wohnhelden auf den Verkauf vorbereitet haben.