Reduziertes City Appartement

Während unsereins schon Mühe hat, den kleinen Spiegelschrank ordentlich zu halten, zieht sich der rote Faden auch durch das Badezimmer: Purismus durch und durch. Es ist aber nicht etwa so, dass hier kein Platz für Shampoo, Duschgel & Co. wäre! Vielmehr können die Flakons unauffällig hinter der Schiebetür im Hängeschrank versteckt werden. Die Indirekte Beleuchtung sorgt außerdem für harmonisches Licht auf allen Ebenen – in der Decke, an der Wand und auf dem Boden. Diese gestalterischen Elemente sind besonders wichtig, um Wärme in das reduzierte Appartement zu bringen.