Diese Wohnung im italienischen Treviso ist komplett in Weiß gehalten. Klar, dass da auch das offene Wohnzimmer keine Ausnahme darstellt. Von den Holzbalken an der Decke bis zum geweißten Boden und von den Möbeln über die Wandfarbe bis hin zu den Accessoires zeigt sich hier die Farbe Weiß in all ihrer reinen Pracht. Damit das nicht klinisch-steril oder langweilig wird, wurde mit verschiedenen Texturen und Strukturen gearbeitet, mit unterschiedlichen Materialien und raffinierten Details. Und schon wirkt ein Wohnzimmer in Weiß gemütlich, einladend und stylish zugleich.