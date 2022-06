Der Christbaumschmuck spielt an Weihnachten in Polen eine große Rolle. In welcher Farbe der Baum geschmückt wird, hängt von der jeweiligen Familientradition ab, aber auch von aktuellen Modeerscheinungen. Auf Weihnachtsmärkten sind handbemalte Glaskugeln, die traditionelle polnische Volksszenen oder Folklore-Muster zeigen, der absolute Renner. Viele Polen schmücken den Bam mit Christbaumkugeln, die bereits seit vielen Generationen in der Familie sind und basteln mit ihren Kindern zusammen neue. Selbstgemachter Weihnachtsbaumschmuck steht in Polen hoch im Kurs.