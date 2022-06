Das Wohnen in einem Loft wird wegen vieler Dinge geschätzt: Beengung ist hier Fremdwort, es können endlich große Möbel angeschafft werden und bei der Einrichtung kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Denn in solch einem großen Raum ist genügend Platz für Dekorationsideen und ausgefallene Wandfarben.

Ursprünglich wurden Lofts in alten, ausgedienten Fabrikhallen errichtet, doch mittlerweile werden auch Ställe in Umbauprojekten zu Lofts verwandelt. Eine Großstadtwohnung, die zu bedrückend wirkt, kann ebenfalls im Loft Style gestaltet werden. Wir zeigen euch ein paar gelungene Umbaumaßnahmen alter Gebäude und verraten euch, welche Möbelstücke in einer Wohnung im Loft Style auf keinen Fall fehlen sollten.