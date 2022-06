Eine Traumwohnung in Barcelona

In einer großzügigen Altbauwohnung in Barcelona hat sich unsere Expertin Meritxell Ribé einen Lebenstraum erfüllt, denn auf den folgenden Fotos sehen wir nicht nur ihre private Wohnung, in der sie mit ihrer Familie lebt, sondern auch ihren Arbeitsplatz und ihren Showroom. Die Raumausstatterin hat nämlich gerne alles, was ihr Leben ausmacht, an einem Ort. Und dieser Ort ist etwas ganz Besonderes, denn die Altbauwohnung wurde zwar einerseits komplett renoviert, modernisiert und dem modernen Leben, das in ihr pulsiert, angepasst, durfte aber dennoch ihren ursprünglichen Charme behalten. Die charakteristischen Elemente wie die alten Kamine, Flügeltüren, Stuck, Mauerwerk, Wölbungen und Nischen wurden dementsprechend beibehalten und in das moderne Wohn- und Arbeitskonzept integriert. Das Ergebnis: Eine bezaubernde Mischung aus Charme und Charisma vergangener Zeiten und richtig coolem, zeitgenössischem Style.