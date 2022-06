Klein aber oho: Praktische Arbeitsplätze

Neben Licht und Ordnung, gibt es noch eine weitere Grundvoraussetzung, um auch an kleinen Arbeitsplätzen konzentriert arbeiten zu können. Das Stichwort lautet: Frische! Denn sowohl frische Blumen als auch frische Luft sind zwei wichtige Faktoren, um die Arbeitsleistung zu steigern. Und das Beste daran ist: Diese Tipps sind so gut wie kostenlos! Komplett umsonst sogar, wenn man sich von seinem Spaziergang selbst gepflückte Blümchen mitbringt… Und so ein kleines Päuschen hat sowieso noch niemandem geschadet!