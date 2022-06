Wohnideen für Individualisten

So sehr wir alle unser schwedisches Möbelhaus mit den vier Buchstaben lieben, so ermüdend und frustrierend kann es sein, wenn man mal wieder die eigene Couch, das Lieblingsbild, die neue Lampe, die ach so originelle Bettwäsche und die komplette Küchenzeile in exakter Kopie bei Freunden, Bekannten und Kollegen zuhause wiederfindet. Genauso wohnen wie Millionen anderer Menschen? Nein danke, dann schon lieber eigene Wege gehen und die Suche nach originellen Einzelstücken, individuellen Designs und kreativen Wohnideen starten. Die gute Nachricht: Ein persönlicher und einzigartiger Einrichtungsstil muss nicht teuer sein, denn man braucht nicht unbedingt exquisite Designerstücke, um dem eigenen Zuhause eine persönliche Note abseits vom IKEA-Einheitslook zu geben. Ganz im Gegenteil: Mit ein wenig Kreativität und witzigen Ideen lassen sich echte Unikate erstellen und Styles kreieren, die überraschen, faszinieren und begeistern.