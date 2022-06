Erfrischend anders wohnen

Unmittelbar an den Wohnbereich schließt der Essbereich an. Während zuvor die Wandfarbe Blau zum Einsatz gekommen ist, hat man sich hier auf Anthrazit festgelegt, wodurch die unterschiedlich genutzten Räumlichkeiten trotz des fließenden Durchgangs optisch voneinander separiert werden. Tolles Highlight hier sind – abgesehen von dem stilbewussten und geschmackvollen Mobiliar, welches für den Essbereich vorgesehen wurde – die indirekte Lichtführung an der Decke in Gelb sowie das in Tafelfarbe getauchte Wandbild, auf dem Notizen hinterlassen werden können.