Charmante Wohnung mit cleveren Extras

In der offenen Küche spielt die außergewöhnlich geformte Kochinsel die Hauptrolle. Ihre Formensprache und die Farbgestaltung rundherum in Blau, Weiß und edlem Holz mutet maritim an und sie dient gleichzeitig als optische Abgrenzung von Koch- und Essbereich. In der Insel verbergen sich jede Menge praktischer Stauraum, ein modernes Induktionskochfeld und zahlreiche weitere technische Raffinessen, die das Kochen in dieser Küche zum ganz besonderen Erlebnis machen.