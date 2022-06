Wie kann ich mein Homeoffice clever einrichten?

Der Schreibtisch bildet in der Regel das Herzstück des klassischen Homeoffices. Je nach Größe bietet er dem Nutzer eine praktische und teilweise auch großzügige Arbeitsfläche, die es nicht nur erlaubt, die Tastatur des Computers zu nutzen, sondern zudem auch Platz für Akten, weitere elektronische Geräte und eine Schreibunterlage bietet. Klassische Schreibtische werden in der heutigen Zeit meist in eher schlichten Farben hergestellt und passen sich damit problemlos einer bereits bestehenden Einrichtung an. Achtet beim Homeoffice Organisieren am besten immer darauf, dass ihr euren Schreibtisch so aufbaut, dass dieser von direktem Tageslicht bestrahlt werden kann! Ein Arbeitsplatz am Fenster lädt nicht nur zum Abschalten zwischen den intensiven Arbeitsphasen ein, sondern sorgt auch für ein gesundes Arbeitsklima und eine hohe Unabhängigkeit von unnatürlichen Lichtquellen. Generell gilt, dass ihr euch im Idealfall immer für die größtmögliche Variante entscheiden solltet, wenn es um die entsprechende Auswahl eines Modells geht. Ein großer Schreibtisch steht für Ordnung, ein hohes Maß an Arbeitsqualität und das Ausschöpfen individueller Möglichkeiten.