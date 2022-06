Modern wohnen im Dreifamilienhaus

In Salzburg wurde ein kleines, seit Jahren unbewohntes Reihenhaus aus dem Jahre 1946 von unseren Experten von Hergan Architektur durch einen modernen Wohnbau mit drei Mietwohnungen ersetzt. Der Bauplatz war durch vorgegebene Baugrenzlinien, Höhen und Anschlüsse an die Nachbarhäuser exakt vorgegeben. Trotz dieser Einschränkungen erstand ein zeitgemäßes Gebäude mit Passivhausstandard und drei Wohnungen in hoher Funktions- und Designqualität. Wir haben euch einige Bilder und Informationen zum Projekt mitgebracht.