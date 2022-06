Huf Haus: Innovative Fachwerkarchitektur

Fertighäuser sind langweiliger Einheitsbrei? Von wegen! Unsere Experten von Huf Haus kreieren für ihre Kunden modulare Fachwerkbauten, die so individuell sind wie die zukünftigen Bewohner selbst. Das Unternehmen ist weltweiter Marktführer für moderne Fachwerkarchitektur und produziert jährlich etwa 100 Projekte, von denen etwa 40 Prozent in den weltweiten Export gehen, unter anderem bis nach China und in die USA. Das Besondere an diesen Häusern: Sie definieren den Fachwerkbau neu – und zwar durch innovatives Design, großzügige Glasflächen und eine offene, moderne Raumgestaltung. Darüber hinaus entwickeln die Experten von Huf Haus ihre Konzepte ständig weiter, sodass sie aktuellen Ansprüchen gerecht werden. Mit der energieeffizienten Häusergeneration green[r]evolution, die auch in der Ausführung als Plus-Energie-Haus angeboten wird, können so abermals neue Maßstäbe im Fachwerkbau gesetzt werden.