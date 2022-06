7 originelle Tische für deine Küche

Ohne Tisch geht in der Küche gar nichts. Er dient als Ablage, Arbeitsplatte und natürlich als Zentrum des gemeinsamen Zusammensitzens und oft sogar als Mittelpunkt des Familienlebens, an dem nicht nur zusammen gegessen wird, sondern auch gespielt, geredet, gelernt und gearbeitet. Doch ein Küchentisch soll nicht nur gehorsam all die Funktionen erfüllen, die wir von ihm erwarten, sondern auch in Sachen Style auf ganzer Linie überzeugen. Wir haben euch sieben Modelle unserer Experten mitgebracht, die alle über das ganz gewisse Etwas verfügen und eine echte Bereicherung für jede Küche sind.