Wie kann ich meinen Kleiderschrank richtig organisieren?

Nichts ist unübersichtlicher, als ein vollgestopfter Kleiderschrank, in dem geknüllte T-Shirts, Tops und Socken in einem Fach liegen. Eure Kleidung sollte ordentlich gefaltet oder gehängt und nach Kategorie sortiert, in eurem Schrank untergebracht werden. Das heißt, dass Pullover, Shirts, Hosen und Unterwäsche Platz auf einem jeweiligen Regalbrett oder in einer Schublade finden müssen. Um Socken, Unterhosen und BHs voneinander zu trennen, können kleine Körbchen und Unterteilungen verwendet werden, in dem diese Übersichtlich platziert werden können. Wer seinen Kleiderschrank neu planen will, sollte zu allererst einmal kräftig ausmisten. Kleidung, die nicht mehr passt, aus der Mode gekommen ist oder nie getragen wird, kann in die Flohmarktkiste oder den Altkleidercontainer wandern. So schafft ihr Platz und Luft für Aktuelles und behaltet den Überblick.