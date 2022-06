Bunt und schrill: Wohnaccessoires für Individualisten

Wer sich nicht so recht an wilde Sofas und schräge Tapeten herantraut, kann seinem Zuhause auch mit weniger penetranten Accessoires Leben einhauchen. Dieses Bild zum Beispiel wirkt witzig, intensiv und farbenfroh, lässt sich aber wunderbar in ein cleanes, puristisches oder klassisches Wohnkonzept integrieren und setzt in monochrom eingerichteten Zimmern Akzente.