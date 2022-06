Wie richte ich mein Haus in der Großstadt am schönsten ein?

Große Fenster in einer Stadtwohnung sind Gold wert. Sie schaffen es nicht nur, einen Raum auf vollkommen natürliche Weise zu erhellen, sondern bieten eine attraktive zusätzliche Dekorationsfläche. So macht es dem Nutzer beispielsweise ein Wohnzimmer mit einer vergleichsweise breiten Fensterfront besonders einfach, die Vorzüge des kompletten Raumes perfekt in Szene zu setzen und mit den bestehenden Lichtverhältnissen zu spielen. Vor allem in Wohnungen, in die die Sonne in den frühen Morgenstunden scheint, sollte immer über den Einsatz farbiger bzw. leuchtender Plissees nachgedacht werden. Diese werden in der heutigen Zeit auf Grundlage einer unglaublichen Bandbreite angeboten, dass es problemlos möglich ist, das verwendete Material an den Rest der Einrichtung anzupassen. Die meisten Modelle sind zudem so lichtdurchlässig, dass sie den Raum in einen sanften Farbton tauchen und damit einen klaren Kontrast zum Grau der Großstadt darstellen.