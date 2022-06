Whirlpools und Co.

Am besten entspannt es sich doch immer noch in den eigenen vier Wänden. Ein Schaumbad in vertrauter Umgebung wirkt nach einem anstrengenden Arbeitstag wahre Wunder. Aber dabei muss man sich nicht auf die schnöde 08/15-Wanne beschränken. Wer sich stattdessen für eine Wellness-Installation im Badezimmer entscheidet, kann sich 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag über echtes Spa-Feeling im eigenen Zuhause freuen.