5 spektakuläre Badezimmer

Dieser Raum ist Badezimmer und Ankleide in einem – eine wirklich praktische Kombination, denn so hat man beim Fertigmachen direkt alles vor Ort und spart sich lange Wege. Auf diese Weise wird das Badezimmer zur echten Wohlfühloase, in der wir uns gerne auch mal etwas länger aufhalten. Dusche und Toilette befinden sich in einem abgetrennten Bereich, die große Badewanne bildet den Mittelpunkt des Raumes, viel Holz sorgt für eine warme und natürliche Atmosphäre.