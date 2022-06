Eine majestätische Wohnung in Paris

Ob im Kindesalter oder später als Erwachsene – an irgendeinem Punkt in unserem Leben träumen wir wohl alle einmal davon, wie es wohl wäre, in einem Schloss zu leben. Eine nahezu endlose Zahl an Zimmern, Sälen und Gemächern zur Verfügung zu haben, um mit der Familie zusammenzuleben und Freunde einzuladen, entspannt das Leben zu genießen und sich dabei mit purem Luxus und Komfort zu umgeben. Für die meisten von uns wird dieser Traum immer ein Traum bleiben, aber ein paar wenige Glückliche können ihn sich tatsächlich erfüllen. Wir zeigen euch hier heute zwar kein Schloss, wollen aber einen Blick in ein besonders luxuriöses und majestätisches Zuhause mitten in Paris werfen, das in Sachen Interior Design locker mit dem Palast von Versailles mithalten kann. Diese wahrlich königliche Residenz erstreckt sich über 500 Quadratmeter und befindet sich in bester Lage zwischen dem Eiffelturm und der Seine und wurde von unseren Experten von Mis en Demeure mit viel Liebe zum Detail ausgestattet.