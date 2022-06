Das Ein-Raum-Haus

Warum das Gebäude auch als Ein-Raum-Haus bezeichnet werden kann, wird mit dem Blick in das Innere deutlich. In nur einem Raum sind Küche, Essecke, Schlaf- und Wohnbereich vereint. Dafür wurden verschiedene Ebenen aus Holz und Beton konstruiert, die die Umsetzung der verschieden genutzten Bereiche möglich macht. Von der ebenerdigen Küche führen Treppenstufen auf ein Podest aus Holz. Dieses wird einerseits für den Essbereich sowie für ein Sofa zum Entspannen genutzt. Zum anderen führen von hier aus weitere Ebenen ab: weiter hinauf in den Schlaf- und Kinderbereich sowie nach unten in eine weitere Räumlichkeit.