Deko- und Wohnideen für die Silvesterparty

Sekt- und Champagnergläser spielen an Silvester eine große Rolle. Klar, man kann auch mit Pappbechern auf das neue Jahr anstoßen, aber so richtig stilecht ist das natürlich nicht. Deshalb sollte man als Gastgeber eine ausreichende Anzahl von eleganten Gläsern zur Hand haben, die spätestens um Mitternacht mit prickelndem Inhalt gefüllt werden. Aber wie stellt man sicher, dass im Chaos zwischen Raketen, Feuerwerk, Knallbonbons und Neujahrswünschen auch wirklich jeder sein Glas wiederfindet? Unser Tipp: Kleine Anhänger mit dem Namen oder Initialen an einem eleganten Bändchen am Stiel des Glases befestigen. Das ist nicht nur super praktisch, sondern sieht auch noch schick aus.