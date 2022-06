It's Partytime: Feiern an der eigenen Bar

Szene-Clubs, coole Bars, angesagte In-Locations – alles schön und gut, aber am schönsten ist es doch immer noch zuhause. Wenn man diversen Forschern, Experten und Studien Glauben schenken darf, bleiben wir immer häufiger lieber daheim anstatt um die Häuser zu ziehen. Was nicht bedeutet, dass das Feiern als solches zu kurz kommt. Ganz im Gegenteil. Man verlagert nur den Ort des Geschehens in die eigenen vier Wände und trifft sich mit Freunden zur Hausparty. Kein Wunder also, dass Hausbars momentan ein fulminantes Revival feiern. Ob es nun die moderne High-Tech-Bar im Keller ist, ein ganzer Partyraum oder der mobile Servierwagen mit ausgewählten Spirituosen - sie alle sorgen für Style, Charisma, gute Laune und unvergessliche Partynächte.