homify 360°: Gut getarnt – Fels-Chalet Antoine

Heute wollen wir euch bei homify 360° ein ganz besonderes Projekt vorstellen. Es handelt sich dabei um die raffinierte Idee des Schweizer Architekturbüros Bureau A. Unsere Experten haben mitten in den Alpen eine wirklich abgefahrene Hütte kreiert, die sich als übergroßer Stein tarnt und in ihrer rauen Umgebung wirklich überhaupt nicht auffällt. Als Inspiration für diese außergewöhnliche Idee diente der Roman Derborence des Schweizer Schriftstellers Charles-Ferdinand Ramuz. In dessen Geschichte überlebt der Protagonist Antoine Pont nach einem Bergrutsch sieben Wochen eingeklemmt zwischen massiven Gesteinsbrocken, bevor er sich befreien kann. Als Hommage an diesen Romanhelden und seinen Erschaffer wurde das getarnte Fels-Chalet Antoine genannt.