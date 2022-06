Tipps für das Katerfrühstück

Mit starkem Kaffee am Morgen danach ist das so eine Sache. Einerseits macht uns das Koffein munter und unterstützt die Nieren dabei, Giftstoffe aus dem Körper zu spülen. Einem rebellierenden Magen tut Kaffee allerdings nicht gut. Unser Tipp: Am besten einen Espresso genießen, der den vollen Koffeinkick bringt, und dazu unbedingt ein bisschen Zitronensaft. Das darin enthaltene Vitamin C hilft beim Alkoholabbau und wirkt in Kombination mit Koffein schmerzhemmend.